Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında meydana gelen kazada; 38 JH 450 plakalı hafif ticari araç ile 38 BCG 931 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.