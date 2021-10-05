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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Başkan Çolakbayrakdar öğrencilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz ve Akçatepe Mahallesi’ni ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve onlara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar’ın öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere eşlik etmesi renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Elagöz ve Akçatepe İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin köy okulları Değerler Etkileşim Programı (KÖYDEP) kapsamında düzenlediği etkinlikte çocuklarla birlikte ebru sanatı yaptı. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar heyecan ve mutluluk dolu saatler yaşadı. Onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İlçe Müdürlüğü’müzle birlikte Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katkılarıyla köy okullarımızda öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Liseli öğrencilerin almış oldukları eğitimleri burada pratik yapma imkanı bulurken çocuklarımıza aktivitelerle zaman geçirme noktasında destek olunuyor. Çocuklarımızın yüzünün güldürü ve memnun olduğu etkinlikten dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitim camiasının yanındayız. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onların daha iyi bir Kocasinan ile daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.
Okul müdürleri ve öğretmenler de okula yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletirken keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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