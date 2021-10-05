ERÜ'ye 'Turkovac' ödülü

KAYSERİ,(DHA)ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19´a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac, Yükseköğretim Kurulu tarafından üstün başarı ödülleri kapsamında 'Topluma Hizmet Ödülü´ne layık görüldü. Ödül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Yılı Açılış Töreni´nde ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış´a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış´ın yanı sıra üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile akademisyenler katıldı. Düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar´ın konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri verildi. Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında ERÜ Covid-19´a karşı inaktif aşının geliştirilmesi ve insan faz çalışmalarının yürütülmesi projesi ile 2021 yılı 'Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış´a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, verilen ödül nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar´a teşekkür etti.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA
2021-10-05 16:54:22
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