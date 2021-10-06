Talas’ta yeni kurslar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talas Belediyesi, geçmişten bugüne sanatın zarafetini yaşamak isteyenlere yönelik hüsni hat, çini ve seramik kursları düzenledi.

Sanatın inceliğini el emeği göz nuru olarak kağıt ve seramiğe dökmek isteyenler için düzenlenen kurslara kayıtlar başladı. Başvuruların şahsen yapılacağı kurslar hakkında bilgi almak isteyenler, Cemil Baba tramvay son durağındaki Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek ya da 0531 421 2525 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.