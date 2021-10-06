İl sağlık müdürü yalvardı: “Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım”

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi Ve 112 Acil İstasyonu'nun açılış töreninde konuştu. Pandemide 4. dalganın yaşandığını kaydeden Benli, Kayseri’nin aşı istatistikleri hakkında bilgiler verdi.

“Ne olur etrafınızda aşılanmamış kimseyi bırakmayın” diyerek vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Benli, “Pandemide 4. dalgamızı yaşıyoruz. İlimizde şu ana kadar 1 milyon 800 bin civarında aşı yapıldı. Bu aşının yüzde 52’si aile sağlığı merkezlerinde yapıldı. Merkezlerimizde aşı takip sistemimizi ve aşılama için altyapımız çok uygundu. Bu altyapıyı değerlendirmiş olduk. Geçen hafta açıklanan haritada Türkiye’nin en yüksek vaka sayısı olarak ilimiz açıklandı. Ancak bugünlerde bir düşüşümüz var ve önümüzdeki günlerde bu düşüşü daha canlı bir şekilde hissedeceğiz. Tekrardan vurgulamak istiyorum. İlimizde birinci doz hedef nüfusta aşılama oranımız yüzde 85’e yaklaşmışken, ikinci doz yüzde 75’e yaklaşmışken ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım. Şu an 20 yaş üstünde yaklaşık 180 bin kişi halen aşılanmadı. Bizi zorlayan konu bu. Lütfen, etrafınızdaki insanların aşılanmasını sağlayalım. Onlarla konuşalım. Hastaneye düştüklerinde üzüldüğümüzde, yoğun bakıma düştükleri zaman moralimiz bozulduğunda, kaybettiğimizde ağladığımızda, ‘neden aşı yapılmadı’ diye sorduğumuzda derin bir sessizlik oluyor. Geçtiğimiz gün iki tane genç insanımızı kaybettik. Biri 46, biri 54 yaşındaydı ve ikisi de aşısızdı. Biz hakikaten üzülüyoruz. Keşke bir tanesini kaybetmesek de 100 bin tane aşı yapabilsek. Yan etki falan konuşuluyor. Bunların hepsini farklı farklı konuşabiliriz ama pandemiden çıkış yolu aşı, aşı, aşıdır” ifadelerini kullandı.

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