Anne sütü anneyi de bebeği de koruyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün doğum sonrasında ilk altı ay boyunca bebeğin anne sütüyle beslenmesini ve emzirmenin iki yaşa kadar ek gıdalarla birlikte sürdürülmesini önerdiğini anlatan Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, Emzirme Haftası nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. “Anne sütü her zaman steril ve bebeğe uygundur. İçeriğindeki besinler bebeğin tüm gereksinimlerini karşılar” diyen Dr. Onur Yılmaz, emzirmenin bebeğin duyusal, bedensel, bilişsel ve zeka gelişimini de desteklediğini, hastalıkların iyileşmesini hızlandırdığını vurguladı.

Anne sütünün her damlası, hem bebeği hem de anneyi koruyor. Yapılan araştırmalar, yaşamının ilk yılında anne sütü alan bebeklerin menenjit ve orta kulak iltihabı gibi ciddi enfeksiyonlardan korunduğunu gösterirken emziren annelerde de meme, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri riskinin azaldığını gösteriyor.



Bebeğin sağlığını her yönden koruyor

Anne sütü; büyümenin en hızlı olduğu yeni doğan evresinde yeterli, dengeli ve güvenli beslenmesinin sağlanması, sağlıklı büyümegelişmenin sürdürülmesi, bağışıklık sisteminin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan tüm besin ve enerji öğelerini içeren, sindirimi kolay, olumlu etkileri yaşam boyu devam eden bir besin olarak tanımlanıyor. Anne sütü alan bebeklerde izlenen olumlu gelişmelerin fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutları olduğunu anlatan Dr. Onur Yılmaz, bu faydaları şöyle sıraladı;

“Anne sütü alan bebeklerde ishal, otit (orta kulak iltihabı), idrar yolu enfeksiyonu, menenjit ve solunum yolu enfeksiyonları daha az görülüyor. Emzirilen bebeklerde ölüm oranı da azalıyor. Araştırmalar, altı aydan fazla süre ile anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağı kanserlerinden koruyucu olduğunu gösteriyor. Anne sütü ile beslenme ileriki yaşlarda ortaya çıkan obezite, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltır. Beslenme, çene, diş eti ve diş gelişimini de olumlu yönde etkileniyor. İleri yaşta görülen diş çürüğü riski de azalıyor. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve aşıların etkinliğini artırıyor. Emziren hasta anne, hastalığı esnasında vücudunun korunmak amacıyla ürettiği proteinleri sütü yoluyla bebeğine veriyor ve böylece bebeğin annenin geçirmekte olduğu hastalıktan korunması sağlanıyor. Anne sütü alan bebeklerin özellikle nörolojik gelişimleri formül mama ile beslenen bebeklere göre daha iyidir. Çeşitli araştırmalar, bu bebeklerin zekalarının yaşamlarının ileriki dönemlerinde daha iyi seviyede olduğunu ortaya koyuyor.”



Anneyi de kanserden koruyor

Doğumun hemen ardından, ilk bir saat içinde emziren annede arka hipofizden oksitosin salınmasının kanama riskini düşürdüğünü ifade eden Dr. Onur Yılmaz, “Emzirmek anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir ve bebeğin reddedilmesini azaltır. Bununla birlikte emzirme; annede yağ kitlesi kaybına ve gebelik öncesi ağırlığa dönmeye yardımcı olmaktadır” diyor. Emzirilen her yılda, annenin tip 2 diyabete yakalanma riskinin de düştüğüne dikkat çeken Dr. Onur Yılmaz, ayrıca annenin depresyon ve stresinin azaldığını, uyku kalitesinin de arttığını kaydediyor. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle emzirmenin mümkün olmadığı durumlar dışında bebeğe ilk altı ay anne sütü verilmesi gerektiğini yineleyen Dr. Onur Yılmaz, sözlerini “Çocuklarını kendi sütüyle besleyen annelerde; meme, over (yumurtalık) ve uterus (rahim) kanseri gelişme riski ve kemik dansite düşüklüğü (osteoporoz) ihtimali azalır” ifadelerini kullandı.

