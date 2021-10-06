Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı ve din görevlileri, 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Din görevlilerinin dini öğrenmek konusunda verdikleri eğitimlerin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "İnsanların, çevreyle ve toplumla iyi ilişkileri camide pekişmektedir. İnsanların manevi dünyaları cami ile güçlü hale gelmektedir. Din görevlilerimizin dinimizi öğrenmemiz konusunda verdikleri eğitimler insan hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde çalışan din görevlilerine sağlık ve başarılar diliyorum. Kuran kursları ve cami yerleri konusundaki altyapı hizmetlerinde belediyemizin çok emeği oluyor. Bizde belediye olarak ilçemizde 2 cami yaptık ibadete açtık. 6 cami yapım aşamasında, 6 camide proje aşamasında bulunuyor. 2 diyanet eğitim ve kültür merkezi tamamlanırken, 2'si yapım aşamasında, 2 tanesi de proje aşamasında. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlarım" dedi.

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