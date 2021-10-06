Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi Kayseri'de fabrikada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi Kayseri'de fabrikada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İHA

Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi Kayseri'de fabrikada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrika sahibi gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde üzerinde bulunan metal mobilya fabrikasında, iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın süngerlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik yoğun çabası sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, fabrikanın sahibi de itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini gözyaşları içerisinde izledi. Ağlayan fabrika sahibini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda Kayseri pastırması tanıtıldı
YEREL HABERLER Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Yönetimi Belgesine layık görüldü
YEREL HABERLER Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Yönetimi Belgesine ...
'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı
YEREL HABERLER 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' ...
Hem imam hem ressam Cami imam hatibi 4 yıldır çizdiği resimleri sergiledi
YEREL HABERLER Hem imam hem ressam Cami imam hatibi 4 yıldır çizdiği ...
Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor İş yerine yapılan operasyonda 5 adet sigara dolum makinası ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor İş ...
Rektör Çalış: “Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor” ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize”
YEREL HABERLER Rektör Çalış: “Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor” ERÜ Rektörü Prof. ...
Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü ...
Melikgazi İlçe Müftülüğü’nden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Melikgazi İlçe Müftülüğü’nden Başkan Palancıoğlu’na ...
Anne sütü anneyi de bebeği de koruyor
YEREL HABERLER Anne sütü anneyi de bebeği de koruyor
Ressam imamın sergisi Cami Ve Din Görevlileri Haftası’na renk kattı
YEREL HABERLER Ressam imamın sergisi Cami Ve Din Görevlileri ...
Başkan Büyükkılıç spor salonu inşaatını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç spor salonu inşaatını denetledi
Daha yeşil Kocasinan için yeşil alanlara sonbahar bakımı
YEREL HABERLER Daha yeşil Kocasinan için yeşil alanlara sonbahar ...
Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye ...
Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya ...
Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya aday
YEREL HABERLER Tomarza küçükbaş hayvan damızlık üretim üssü olmaya ...
İl sağlık müdürü yalvardı: “Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım”
YEREL HABERLER İl sağlık müdürü yalvardı: “Ne olursunuz çevremizde ...
Tomarza Halk Eğitim Merkezi günlük 35 TL yevmiye ile kursiyer arıyor
YEREL HABERLER Tomarza Halk Eğitim Merkezi günlük 35 TL yevmiye ile ...
Talas’ta yeni kurslar
YEREL HABERLER Talas’ta yeni kurslar
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi Ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı
YEREL HABERLER Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi Ve 112 Acil ...
‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ hayatı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER ‘Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ hayatı ...
Develi Belediyespor Voleybol Takımının kampı bitti Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray: “İyi bir kamp dönemi geçirdik”
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Voleybol Takımının kampı ...
Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 87 hırsızlık olayının şüphelisi 92 şahıs ...
Kayseri pipet içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri pipet içine gizlenmiş uyuşturucu ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.