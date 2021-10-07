Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

İHA

Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

Talas Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir organizasyonla Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu girişinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük yankı uyandırdı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci hem üniversiteye hem de yurtlara kayıt heyecanı yaşadı. Talas Belediyesi de düzenlediği organizasyonla yurda kayıt için il dışından gelen öğrencilerin ve ailelerinin gönlüne girdi. Oluşturulan stantlarda kayıt için gelenlere çeşitli ikramlarda bulunulurken müzik dinletileri ve mini konserlerle de keyifli vakit geçirme imkânı sağlandı. Programa katılarak öğrencilere ve ailelerine 'Öğrenci şehri Talas’a hoş geldiniz' diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Gençlerimiz, okullarını bitirip mezun olurken çok donanımlı ve çok konforlu bir şekilde okuduklarını ifade edecekler. Belediye olarak gençlerimize yönelik çok farklı faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim etkinliklerimize katılan gençler, buradan mezun olurken en azından bir yabancı dil öğrenmiş, bunun yanında bir spor branşında yetkinlik kazanmış ya da bir enstrümanı öğrenmiş şekilde ayrılacaklar. Bizim çocuklarımız Avrupa’nın ya da dünyanın başka ülkelerindeki çocuklardan çok daha fazla başarıya aday gençlerdir” diyerek düşüncelerini aktarmıştı.
Kendileri için hazırlanın bu programla ilgili düşüncelerini dile getiren öğrenciler ve aileleri de daha önce böyle bir organizasyonu ne duyduklarını ne de karşılaştıklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Kızının yurt kaydı için geldiğini ifade eden bir veli, karşılama, ikramlar ve sıcak ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyerek Başkan Yalçın’a teşekkür ederken, İstanbul’dan geldiğini ifade eden bir başka öğrenci velisi de, “Biz İstanbul’dan geliyoruz, burası çok güzel bir yer, çok beğendik.” diye konuştu. Organizasyon hakkındaki düşüncelerini aktaran bir başka veli de, “Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon, karmaşa yok.” diyerek programdan duyduğu memnuniyeti aktardı. Kayıt heyecanı yaşayan Aydınlı bir öğrenci de Talas’ı beğendiğini ifade ederek karşılama organizasyonunun kendilerini rahatlattığını söylerken, bir diğer öğrenci de güzel karşılandıklarını kaydederek kayıt stresini azaltan bir etkinlikle karşılaştıklarını söyledi.
Öte yandan Talas Belediyesi’nin bu organizasyonuyla ilgili olarak düşüncelerini paylaşan vatandaşlar da yapılan çalışmanın önemine ve değerine vurgu yaptı. Yurt sorununun gündemde olduğu şu günlerde hem öğrencilere hem de ailelerine yönelik çok rahatlatıcı bir program yapıldığına dikkat çekilirken, Başkan Yalçın’a da ince düşüncesinden dolayı çok sayıda teşekkür mesajı iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor A.Ş.'de 2. Güz Dönemi Spor Okulları kayıtları ...
Kayseri'de narkotik ekipleri operasyonlara devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri'de narkotik ekipleri operasyonlara devam ...
Bekçilerden gece denetimi
YEREL HABERLER Bekçilerden gece denetimi
100 bin TL değerinde kablo çaldı, tutuklandı
YEREL HABERLER 100 bin TL değerinde kablo çaldı, tutuklandı
Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: ...
100 bin TL'lik kablo çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 100 bin TL'lik kablo çalan şahıs yakalandı
Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda
YEREL HABERLER Develi Belediyesi, Expobel Çevre, Şehircilik ve ...
Fabrikasında çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Fabrikasında çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi
Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi Kayseri'de fabrikada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yanan fabrikasını gözyaşlarıyla izledi Kayseri'de ...
Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda Kayseri pastırması tanıtıldı
YEREL HABERLER Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Yönetimi Belgesine layık görüldü
YEREL HABERLER Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Yönetimi Belgesine ...
'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' Projesi Sporcuların Büyük Başarı
YEREL HABERLER 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' ...
Hem imam hem ressam Cami imam hatibi 4 yıldır çizdiği resimleri sergiledi
YEREL HABERLER Hem imam hem ressam Cami imam hatibi 4 yıldır çizdiği ...
Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor İş yerine yapılan operasyonda 5 adet sigara dolum makinası ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri polisi sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor İş ...
Rektör Çalış: “Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor” ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize”
YEREL HABERLER Rektör Çalış: “Faz-3 çalışmaları çok güzel gidiyor” ERÜ Rektörü Prof. ...
Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yarı maratonda madalya kazanan Atletler İl Müdürü ...
Melikgazi İlçe Müftülüğü’nden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Melikgazi İlçe Müftülüğü’nden Başkan Palancıoğlu’na ...
Anne sütü anneyi de bebeği de koruyor
YEREL HABERLER Anne sütü anneyi de bebeği de koruyor
Ressam imamın sergisi Cami Ve Din Görevlileri Haftası’na renk kattı
YEREL HABERLER Ressam imamın sergisi Cami Ve Din Görevlileri ...
Başkan Büyükkılıç spor salonu inşaatını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç spor salonu inşaatını denetledi
Daha yeşil Kocasinan için yeşil alanlara sonbahar bakımı
YEREL HABERLER Daha yeşil Kocasinan için yeşil alanlara sonbahar ...
Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye ...
Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.