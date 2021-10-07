Kayseri´de 5 yabancı uyrukluya uyuşturucudan gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Develi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi'de 5 yabancı uyruklunun uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Polis 5 kişinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalanırken, evde yapılan aramada yorgan ve yastık altına gizlenen 241 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2021-10-07 11:43:34



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