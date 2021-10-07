ERÜ’ye 54 bin öğrenci kayıt yaptırdı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Korona virüsle ilgili olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 20212022 eğitim yılında üniversiteye 54 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını söyleyerek, “Korona virüsle ilgili olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “6 Eylül itibariyle tıp fakültemizde eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştık. 4 Ekim itibariyle de diğer tüm fakültelerimizde öğrencilerimizi ile yüz yüze eğitime başladık. 20212022 eğitim yılının tüm öğrencilerimize, tüm akademisyenlerimize ve tüm idari personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şuana kadar 54 bin öğrencimiz kayıt oldu. İkinci yerleştirmeler tamamlandı ama üçüncü yerleştirmeyi bekliyoruz. 5455 bin civarında öğrencinin olacağını düşünüyoruz. Kampüsümüz GreenMetric’te 3’üncü ama öğrencilerimiz olmayınca kampüsümüz masum kaldı. Boş bir görüntü oluyordu. Öğrencilerimizi kampüsümüzde görmekten çok mutluluk duyduk. Kampüsümüzde doya doya bir eğitim yılı geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



Üniversitede korona virüs tedbirlerinin alındığını kaydeden Çalış, “ Korona virüsle ilgili olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Zaten senato kararımızı da ilan etmiştik. Biz yüz yüze eğitim vermek için elimizden geleni yapıyoruz ama öğrencilerimize şöyle bir fırsatta sunduk. Özellikle uygulamalı eğitim olmayan teorik eğitimi olan bölümlerde yüz yüze eğitim almak istemeyen öğrenciler için asenkron olarak onlara uzaktan eğitim fırsatı da sunduk. Öğrencilerimizin birçoğu yüz yüze eğitimi seçti. Birim birim, fakülte fakülte değişmekle birlikte ortalama olarak öğrencilerimizin yüzde 7080’i yüz yüze eğitimi seçmiş durumdadır. Biz bununla ilgili olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek birimlerimizde, gerekse fakültelerimizde, sınıflarımızda ve yemekhanelerimizde tüm tedbirleri aldık. Mesela yemekhanemizde daha önce 121 arası olan yemek yeme saatinin seyreltilmesi açısından çok önemli olacağı için 11:3014:00 arasına aldık” şeklinde konuştu.

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