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Hacılar’a 'Ankara' müjdesi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: “Vaat ettiğimiz projelerin yaklaşık 24’ünü tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” “Bu ilçe ve bu güzel insanlar hizmetin en iyisini almaya layıklar”

İHA

Hacılar’a 'Ankara' müjdesi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: “Vaat ettiğimiz projelerin yaklaşık 24’ünü tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” “Bu ilçe ve bu güzel insanlar hizmetin en iyisini almaya layıklar”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapılacak olan projelerle ilgili olarak Ankara’ya yaptığı ziyaretler ile projelerin hızlandırıldığını söyleyerek, “Vaat ettiğimiz projelerin yaklaşık 24’ünü tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ilçe ve bu güzel insanlar hizmetin en iyisini almaya layıklar” dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, dün Ankara’ya yaptığı temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdoğan, “İlçe halkına müjdelerimiz her zaman oluyor. Vaat ettiğimiz projelerin yaklaşık 24’ünü tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşarken, diğer taraftan da yeni işler nasıl yapabiliriz, ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu işlerde nasıl kolaylıklar sağlayabiliriz diye derdimiz vardı. O dertlerin çözümü ve o dertlere pratiklik kazandırmak adına da dün Ankara’da çeşitli temaslarımız oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, genel merkezimiz, meclisimizle temaslarımız oldu. Ağustos ayında yaptığımız girişimlerin meyvelerini aldıklarımız oldu. Yine 2022’de devam edecek işlerimiz oldu. Bakan yardımcılarımız, Genel Başkan Yardımcımız Özhaseki bakanım, Elitaş başkanvekilim olmak üzere gayet sıcak karşıladılar. İşlerimizi tüm detaylarıyla takip ediyorlar. Diğer konularda istişarelerimiz oldu. Dün verimlerden en önemlisi Millet Bahçemizin bakanlık düzeyinde devamı noktasında bilgi sahibi olduk. Diğer önemli konumuz ise gençlerimize yönelik kapalı spor salonumuzun tamir ve tadilatı ile ilgili olumlu gelişmeler ve görüşmeler oldu. 2022 yılında da bunlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu ziyaretlerimizi dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz. 12 görüşmeden ziyade dün yaptığımız 8 görüşme gibi ziyaretler daha da bereketli geçiyor. Bu noktada da gerek belediye ekibimize, bize destek veren tüm milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanıma ve genel başkan yardımcımıza teşekkür ederim. Ankara bir taraftan Kayseri bir taraftan bizde Hacılar’da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. En güzel hizmete layıklar. Var olan hizmetleri de daha yüksek standartlara çekmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda da yenilikleri vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

"Bu ilçe ve bu güzel insanlar hizmetin en iyisini almaya layıklar"
Özdoğan, “İlçeyi ‘2021 yılında şantiye alanına çevireceğiz’ dedik. Söylediklerimizi yapıyoruz. Allah bize nasip etti. Temel atmalar, açılışlarımız olacak demiştik. Açılışlarımız başladı. Devam eden işlerimiz var. Temel atmamız başladı, anahtar teslimimiz oluyor. Meydan parkımızın, HacılarHisarcık açılışları gibi devam edecek açılışlarımız olacak. Söz verdiğimi şekilde vatandaşımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bu ilçe ve bu güzel insanlar hizmetin en iyisini almaya layıklar. Bizde bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz sadece çalışıyoruz, işin özü bu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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