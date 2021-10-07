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“Haydi Sürdürülebilir Kültür Oynayalım” etkinliği AGÜ’de başladı

İHA

“Haydi Sürdürülebilir Kültür Oynayalım” etkinliği AGÜ’de başladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Dutch Culture ve Prince Claus Fund iş birliği ile gerçekleşen ve AGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Burak Asiliskender moderatörlüğündeki etkinliğin açılış konuşmaları, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek van Dijk tarafından yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, bilimsel iş birlikleri gerçekleştirmek için ortakların eşleştirilmesinin, sanat ve teknoloji arasında bir denge ve uyum sağlanmasının, bunu oyunlar vasıtasıyla yapmanın toplumların kültürü ve geleceğinin şekillendirilmesi açısından çok önemli ve kritik bir konu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, “Bu nedenle bu etkinliğin üniversitemizde yapılmasından dolayı mutlu ve gururluyum. Başta Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, ve Başkonsolosluğu olmak üzere bu etkinliğin yapılmasına katkıda bulunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım” dedi.

İpek van Dijk de konuşmasında, kovid döneminde zor günler yaşayan kültürsanat sektörünün, sürdürülebilirlik ve “döngüsel ekonomi” kavramları üzerine düşünmek ve ekonomi ile inovasyon alanlarında sorular sorup cevaplar üretmek durumunda kaldıklarını ve bunun pozitif bir durum olduğunu belirtti. ArtsMap’in de bu ihtiyaçlardan ortaya çıktığını ve proje partnerleri InogarArt ile birlikte dünyada bir ilki gerçekleştirerek, tamamen döngüsel bir iletişim tasarımına sahip olan, kapsayıcı ve güçlendirme odaklı bir kültürsanat ekosistemi geliştirdiklerini ifade etti. ArtsMap’in ana çalışma alanları ve amacının; kültür ve sanat haritasıyla alandaki profesyonellerin kapsayıcı bir şekilde görünürlüğünün ve mikro destek ile yeni projeler için tohum bütçesinin sağlanması; Eğitmen Eğitimi ile profesyonellerin bilgi paylaşımı ve ‘speed dating’ yöntemi ile de doğru kişileri bir araya getiren bir ağ kurmak olduğunu ifade etti.

Kapasite geliştirme, tohum parası mikro desteği, ağ kurma, eğitmen eğitimi, bilgi paylaşımı ve müşterek projeler yollarıyla oluşacak sürdürülebilir bir kültür ve sanat ekosistemi yaratmayı amaçlayan ArtsMap tarafından gerçekleştirilen “Haydi Sürdürülebilir Kültür Oynayalım!” etkinliği, açılış konuşmalarının ardından, “ArtsMap ve Speed Dating Yönteminin Geleceği” başlıklı oturumla devam etti. Disiplinlerarası ve sınırları aşan ağların geleceği, Kültür Başmüşaviri İpek van Dijk ve Prince Claus Fund’tan Dilara JaringKanik tarafından masaya yatırıldı. Ardından gelen panelde konuşmacılar Aktan Acar (TOBBETU), Aysun Demirdöğen Şener (Hack4Art), Ahmet Erdem Tozoğlu (AGÜ) tarafından “Etkileşimli İletişim Aracı Olarak Oyunlar” başlığı çerçevesinde, oyun ve inovasyon endüstrisinin kültür ve sanat sektöründe sağlanacak sürdürülebilir diyaloglar ve potansiyel yeni bağlantıları kurmak için oynadığı önemli rol ve bunun için kullanılabilecek yeni araçlar tartışıldı.

Hollandalı ve Türkiyeli profesyoneller, farklı deneyim ve bakış açılarından yararlanarak teknolojinin geleceğinde kültür ve sanatın sürdürülebilirliğinin yollarını, örneklerle “İyi Uygulama Yöntemleri” başlığı altında katılımcılarla paylaştılar. Rob Tieben “Korona Zamanında Oyun”, Zemin İstanbul’dan Emine Atalay “İstanbul City Lab Deneyim Merkezi” ve Studiolapp’tan Menno Deen “İçerme” başlıklı sunumlarıyla iyi uygulama yöntemleri oturumuna katkıda bulundular.

8 Ekim’de ise, bir önceki gün bu örnekleri deneyimleyen katılımcılar farklı çalışma gruplarına ayrılarak “Game Jam” oturumunda sürdürülebilir diyaloglar ve yeni bağlantıları kurmak için kullanılabilecek yeni araçları Ellis Bartholomeus moderatörlüğünde araştıracaklar. Kültür ve sanat sektöründe kapsayıcı ve küresel tanışmalar için yeni bir yöntem, oyun ve kültürsanat sektörünün bir araya getirildiği codesign (müşterek tasarım) ile yapılacak çalışmanın sonunda ortaya çıkacak. sunumlar sonrası yapılacak değerlendirmenin ardından, başarılı bulunan projelere ödülleri Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate tarafından verilecek.

ArtsMap
ArtsMap, kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kamu ve bireyler arasında kültürel bağlar kurmayı amaçlayan sanat ve kültür aktörlerine yönelik bir dijital platformdur. Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve InogarArt iş birliği ile hayata geçen ArtsMap projesi ile sürdürülebilir diyaloglar yaratılmaktadır. www.artsmap.info adresi üzerinden kayıt olunabilen bu toplulukla, kültür sanat ve sektör aktörleri uluslararası bir ağa dahil olarak network ve kapasite geliştirme imkanı bulmaktadır.

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