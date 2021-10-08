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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir belediyesi kefen alacak

İHA

Büyükşehir belediyesi kefen alacak

Kayseri Büyükşehir belediyesi yaptığı duyuru ile kefen satın alınacağını ilan etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımı satın alınacağını duyururken ihalenin teklif verme süresinin 25 Ekim tarihi olduğu açıklandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımının içerisinde yüzde 50 pamuklu kefen bezi, yüzde 50 pamuklu 2 şer adet havlu, yüzde 90 pamuklu tülbent olacağını duyurdu.
İhale Kayseri Büyükşehir Belediyesinde saat 14.30’de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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