Büyükşehir belediyesi kefen alacak

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Kayseri Büyükşehir belediyesi yaptığı duyuru ile kefen satın alınacağını ilan etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımı satın alınacağını duyururken ihalenin teklif verme süresinin 25 Ekim tarihi olduğu açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği ihale duyurusunda 3 kalem kefen takımının içerisinde yüzde 50 pamuklu kefen bezi, yüzde 50 pamuklu 2 şer adet havlu, yüzde 90 pamuklu tülbent olacağını duyurdu.

İhale Kayseri Büyükşehir Belediyesinde saat 14.30’de gerçekleştirilecek.

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