ERÜ öğrencilerine sıcak çorba dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kampüsü içerisinde 20212022 eğitimöğretim döneminin başlamasıyla birlikte geleneksel hale gelen 'bardakta sıcak çorba' servislerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde her yıl geleneksel hale gelen 'bardakta sıcak çorba', öğrencilere ve vatandaşlara ikram ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla öğrenci ve genç dostu Kayseri’de üniversite öğrencilerinin koşulsuz, şartsız yanında olmaya devam ediyor. Bir yandan kente gelen üniversite öğrencilerine yönelik Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde kurulan stantta ulaşım konusundan akıllı şehir mobil uygulamasına kadar birçok konuda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, diğer yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ve ekmek ikram ediliyor. Verilen hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden öğrenciler, şunları söyledi; “Sabahları geliyoruz. Bedava çorbamızı içiyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sabah kahvaltısını aradan çıkarmış oluyoruz bu hizmetle.”

Sıcak çorba ikramının bulunmaz bir nimet olduğunu ifaden eden Cumali Doğan ise, “Öğrenciler için, halk için bulunmaz bir nimet. Sabah evimizde çoluğumuz, çocuğumuz bu çorbayı hazırlamaz. Allah razı olsun belediyemiz sayesinde geliyoruz. Çorbamızı içiyoruz sıcak sıcak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Niğde’den her sabah Erciyes Üniversitesi’ne hasta getirdiklerini ve her sabah sıcak çorba içtikleri için çok memnun kaldıklarını dile getiren İbrahim Doğan ise, “Yapılan hizmeti Niğde halkı da çok seviyor. Gelip hastalarımız burada çorbalarını içiyor. Sıralarını alıyorlar. Hastanede muayenelerini oluyorlar. Tekrar bizimle Niğde’mize geri dönüyorlar. Şu yapılan hizmet hem öğrenci için hem de bizler için çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz, Memduh Başkanımıza, saygılar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.