Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de hırsızlık için girdikleri evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden toplam 130 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını B.K., A.K., K.Ç. ve F.U´nun gerçekleştirdiğini saptadı. Hırsızlık şüphelisi 4 kadın, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-08 13:12:27



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