Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan .B.K., A.K., K.Ç. ve F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-08 13:47:54



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