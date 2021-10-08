(Düzeltme) 12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muhammed E.A. (12), 13 katlı bir binanın 11. katındaki pencereden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed E.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Muhammed E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.