Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de (2)



'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIR KONUMA GELDİ'

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları Toplantısı'na; Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisi buluşmalarını Savunma Sanayii Başkanlığı'mız öncülüğünde ana yüklenici firmalarımızla birlikte savunma sanayisinde hem mevcutta iş yapan firmaların olduğu hem de potansiyel olarak gördüğümüz illerde yapıyoruz. Bu buluşmalarımızın en büyük amacı ana yüklenici, alt yüklenici ve KOBİ'ler arasındaki uyum, işbirliğinin geliştirilmesi, sorunları ve çözüm yollarını bulmaya çalışmaktır. İstiklal ve istikbalimiz için katma değer sağlayacak her iş adamımız bizim için çok önemli. Bu vesile ile güçlü Türkiye yolunda emin adımlar atacağız. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en uç noktası savunma sanayimizdir" diye konuştu.

Savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Demir, "Savunma sanayimizin gelişmesi sanayimizin alt sektörlerine de ciddi katkılar sağlamaktadır. Türkiye artık küresel güç olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Savunma sanayisi fuarımıza dünyanın dört bir yerinde katılımcı geldi. Savunma sanayisindeki çalışmalarımızı gören birçok savunma firması bizi pazar olarak görmekten vazgeçmişler. Bu bizim içim çok iyi bir durum. Türkiye, savunma sanayisinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Savunma sanayimizdeki son gelişmelere baktığımız zaman 5 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yokken bugün Korkut, Sungur, HİSAR A+, HİSAR O+ sistemlerimizi hizmete sunduk" dedi.

'MEHMETÇİĞE PRATİK ÇÖZÜMLER SAĞLADIK'

Savunma sanayisinde yapılan çalışmalarla ilgili de Demir, "MİLGEM´ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettik. ATAK Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, EYP´ye karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri ile sahada Mehmetçiğe pratik çözümler sağladık. Kısa bir sürede elde edilen bütün bu başarılar, başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ve savunma sanayi ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edilmiştir" diye konuştu.

Tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Demir, "Kayseri, makine üretimi kabiliyeti anlamında, takım tezgahları başta olmak üzere birçok makine üretimi konusunda uzmanlaşmıştı. O zaman çevresinde kümelenen sanayicilerimiz şimdi belirli bir olgunluğa geldi ve yurt dışına ihraç edebilen makine üretimleri gerçekleştirmekteler. Kayseri'miz bölgesel olarak makine üretimi konusunda organize olabilir. Özellikle takım tezgahları üretimini başkanlık olarak çok önemsiyoruz. Bu konuda yerli ve milli çözümlerin oluşmasını istiyor, akabinde sanayimizin yerli üretim takım tezgahlarının kullanımını teşvik edecek mekanizmalar geliştirmeyi planlıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-10-08 16:48:21



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