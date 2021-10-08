Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yol çalışması sırasında elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapılan Ramazan Enes Şimşek (21), hayatını kaybetti.

Bünyan ilçesinde yol çalışması yapan taşeron firmada işçi olan Ramazan Enes Şimşek, elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Şimşek, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Bünyan Yasin DALKILIÇ

2021-10-08 16:49:23



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