Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan ve Kayseri mahkemelerinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.B. ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan N.A.'nın Kocasinan ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirledi. İki hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından H.B. ve N.A., cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-10-08 17:00:55
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