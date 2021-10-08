Çolakbayrakdar'dan Cırgalan'a iki büyük yatırım

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever Hacı Veli Demir’in katkılarıyla yapılacak olan Cırgalan Mahallesi’nde ŞerifeHacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma ve Mehmet Zahid Kotku Camii’nin açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Kayseri’de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Cırgalan Mahallesi’nde düzenlenen programlara; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a göreve geldiğinden bu yana 8 aile sağlık merkezi kazandırdıklarına değinerek, “Aile Sağlık Merkezi’nin Kocasinan’ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan’ımız ve Kayseri’miz büyüyor. Her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor. Mahallemizde mevcut bir Aile Sağlık Merkezimiz var ama fiziki şartları hizmet verecek durumunu kaybetmiş ve iyileştirilmesi gereken bir duruma gelmiş. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Burada ihtiyaç duyulan ASM için Hayırsever Hacı Veli Demir abimiz üstlendi. En kısa süre içerisinde sağlık tesisini tamamlayacağız. Göreve geldiğimden bu yana bugün temelini attığımız sağlık tesisiyle birlikte toplam 8 aile sağlık merkezi oldu. Önümüzdeki hafta da ise Yenidoğan Mahallesi’nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. 2021 yılında planladığımız toplam 12 tane sağlık tesisimiz var. Temelini attığımız ve hizmete sunacağımız tesis, sağlıkla hayırla inşallah iyi günlerde kullanılsın” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki ise hayırseverlere teşekkür ederek, “Rabbim Hayırseverlerimizin keselerine binlerce bereket versin. Yüzlerce yıldır devam eden bu hayırsever geleneğimizi, Allah evlatlarımıza da yapmayı nasip etsin. Ticaret geleninden kazandığımız helal parayı harcıyoruz helal yerlere. Elhamdülillah kazandığımız yerler helal olduğu için gittiği yerlerde helal oluyor. Bu noktada hayırseverlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek, Aile Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı. Cuma namazının ardından ise Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin katkılarıyla yapımı tamamlanan Mehmet Zahid Kotku Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. Kur'anı Kerim tilaveti sonrası konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Cavit Akşit ise caminin yapılmasından dolayı hayırsevere teşekkür ederek, “Elhamdülillah, Kayseri’de her yerde cami var. Kayseri’yi tebrik ediyorum. Camiye çok önem veriyoruz. Çünkü cami bizi birleştirendir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.