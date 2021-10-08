Çolakbayrakdar'dan Cırgalan'a iki büyük yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çolakbayrakdar'dan Cırgalan'a iki büyük yatırım

İHA

Çolakbayrakdar'dan Cırgalan'a iki büyük yatırım

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever Hacı Veli Demir’in katkılarıyla yapılacak olan Cırgalan Mahallesi’nde ŞerifeHacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma ve Mehmet Zahid Kotku Camii’nin açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Kayseri’de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Cırgalan Mahallesi’nde düzenlenen programlara; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a göreve geldiğinden bu yana 8 aile sağlık merkezi kazandırdıklarına değinerek, “Aile Sağlık Merkezi’nin Kocasinan’ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan’ımız ve Kayseri’miz büyüyor. Her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor. Mahallemizde mevcut bir Aile Sağlık Merkezimiz var ama fiziki şartları hizmet verecek durumunu kaybetmiş ve iyileştirilmesi gereken bir duruma gelmiş. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Burada ihtiyaç duyulan ASM için Hayırsever Hacı Veli Demir abimiz üstlendi. En kısa süre içerisinde sağlık tesisini tamamlayacağız. Göreve geldiğimden bu yana bugün temelini attığımız sağlık tesisiyle birlikte toplam 8 aile sağlık merkezi oldu. Önümüzdeki hafta da ise Yenidoğan Mahallesi’nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. 2021 yılında planladığımız toplam 12 tane sağlık tesisimiz var. Temelini attığımız ve hizmete sunacağımız tesis, sağlıkla hayırla inşallah iyi günlerde kullanılsın” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki ise hayırseverlere teşekkür ederek, “Rabbim Hayırseverlerimizin keselerine binlerce bereket versin. Yüzlerce yıldır devam eden bu hayırsever geleneğimizi, Allah evlatlarımıza da yapmayı nasip etsin. Ticaret geleninden kazandığımız helal parayı harcıyoruz helal yerlere. Elhamdülillah kazandığımız yerler helal olduğu için gittiği yerlerde helal oluyor. Bu noktada hayırseverlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından dualar edilerek, Aile Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı. Cuma namazının ardından ise Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin katkılarıyla yapımı tamamlanan Mehmet Zahid Kotku Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. Kur'anı Kerim tilaveti sonrası konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Cavit Akşit ise caminin yapılmasından dolayı hayırsevere teşekkür ederek, “Elhamdülillah, Kayseri’de her yerde cami var. Kayseri’yi tebrik ediyorum. Camiye çok önem veriyoruz. Çünkü cami bizi birleştirendir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kayseri Savunma Sanayi İl Buluşması' yapıldı KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: "Kayseri olarak ülkemizin 2023 hedefine elimizden gelen desteği sunmanın gayretindeyiz" Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: "Türkiye, savunma sanayiinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir"
YEREL HABERLER 'Kayseri Savunma Sanayi İl Buluşması' yapıldı KAYSO ...
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de (2)
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de (2)
Dart heyecanı sürüyor
YEREL HABERLER Dart heyecanı sürüyor
Mimarsinan OSB MYO Projesinin Mimari Tasarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mimarsinan OSB MYO Projesinin Mimari Tasarım ...
13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Kocasinan’da aile sağlık merkezinin temeli atıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Göreve geldiğimizden bugüne 8. sağlık ocağımızın temelini atıyoruz”
YEREL HABERLER Kocasinan’da aile sağlık merkezinin temeli ...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri'de
AK Parti'li Özhaseki: Ülkemizin parçalanmaya götürülmesini istemiyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Ülkemizin parçalanmaya ...
U19 Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Kayseri Gençlerbirliği’nden 1 oyuncu milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER U19 Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu ...
Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor
Develi Belediyesi Voleybol Takımından Kaymakam Aslan'a ziyaret
YEREL HABERLER Develi Belediyesi Voleybol Takımından Kaymakam ...
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
(Düzeltme) 12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Düzeltme) 12 yaşındaki çocuk, 11. kattan düşerek ...
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı
YEREL HABERLER Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın ...
Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)
YEREL HABERLER Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın ...
Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir ...
Talas’ta çöp kovası yerine ‘Geri dönüşüm kutusu’
YEREL HABERLER Talas’ta çöp kovası yerine ‘Geri dönüşüm kutusu’
Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın ...
İsmail Demir: “Türkiye’nin artık dünyada adından söz ettirebilir bir ülke olmasının önü açık” Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Amacımız, Türkiye’nin bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarında önder ülke olduğu günleri görebilmektir”
YEREL HABERLER İsmail Demir: “Türkiye’nin artık dünyada adından söz ...
Büyükşehir’de ‘Pınarbaşı Zirvesi’
YEREL HABERLER Büyükşehir’de ‘Pınarbaşı Zirvesi’
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
11'inci kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.