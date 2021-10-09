Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi ve Erciyes Üniversitesi yurtlar bölgesindeki kamuya açık alanlarda KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) broşürü ve maskesi dağıtılarak, farkındalık çalışması yapıldı. Ekiplerce vatandaşlara; şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurulabileceği, yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.