Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür

Yasin DALKILIÇHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Gelecek partisi olarak her seçime hazırız. İddialıyım ve iddialı olmak gerektiğini düşünürüm. İlkeler benim için önemlidir. Hiçbir ittifakın bir parçası değiliz. Herkesle konuşuruz. İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin açılışı ve çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Kayseri'de yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye´nin büyük bir kriz içerisinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye´de maalesef son yıllarda, son beş yılda özellikle yoğunlaşan büyük bir krizin içerisindeyiz. Siyasi iktidar yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadeleyle başlayan çizgisini bugün ülkede korku atmosferi oluşturacak kadar boğulan yolsuzlukların her gün nerdeyse normalleştiği, yoksulluğun diz boyu ülkedeki her kesimi etkilediği tablo ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'ARKAMDA HİÇBİR GÜÇ YOK, MİLLET VAR'

Arkasında milletin olduğunu belirten Davutoğlu, "Gelecek Partisi, ülkedeki kötü gidişi, yoksulluk ve yolsuzluklara karşı milli bilinci oluşturmak için kuruldu. Anadolu bağrından yeni bir sese ihtiyaç vardı. Anadolu bağrında yeniden bir ses olmak için yola çıktık. Arkamızda hiçbir güç yok. Sadece millet var" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE FAİZ ŞAMPİYONU ÜLKE'

Dünyanın en yüksek faizinin Türkiye'de olduğu öne süren Davutoğlu, "Ülke olarak ekonomik anlamda büyük bir krizin içerisindeyiz. Çiftçi, öğrenci, işçi ve memur mutsuz. Ancak, Cumhurbaşkanına kalırsa herkes hayatından memnun. Ben yüzünde gülümse gören işçi, memur, çiftçi görmedim. Dünyanın en yüksek faizi Türkiye'de. Türkiye faiz şampiyonu bir ülke. Türkiye'nin yüzde 20'lik kısmı Avrupa standartlarında yaşarken, yüzde 20'lik kısmı ise Bangladeş gibi yaşıyor" dedi.

'HİÇBİR İTTİFAKIN PARÇASI DEĞİLİZ'

Davutoğlu ittifaklarla ilgili olarak da, "Biz Gelecek partisi olarak her seçime hazırız. İddialıyım ve iddialı olmak gerektiğini düşünürüm. İlkeler benim için önemlidir. Hiçbir ittifakın bir parçası değiliz. Herkesle konuşuruz. İttifak seçim ortamında gelindiğinde görülür" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

