Melikgazi'de taşkın suyu kanalları temizleniyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde yağışlardan sonra oluşabilecek olumsuzluklara karşı yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yapıyor.

Yağmur suyu tahliye kanallarının açık tutulması sayesinde herhangi bir su taşkını yaşanmayacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına devam ediyoruz. Taşkın su kanallarında gerekli çalışmaları önceden yaparak kanalların açık ve temiz olmasını sağlıyoruz. Bu alanlarda iş makineleri ile biriken çöp, moloz ve inşaat atıklarını temizliyoruz. Aynı zamanda ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi genelinde oluşabilecek doğal afetlerde ve yoğun yağışlı durumlarda yağmur suyunun taşkınlara yol açmaması için yağmur suyu kanalları temizleniyor. Su baskınlarına karşı dereleri ıslah edip, yağmur suyu kanallarını güçlendiriyoruz. Kanalların temizlik ve bakım çalışmalarını aylar öncesinden gerçekleştiriyoruz. Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız şuan açık ve işlevsel. Melikgazi ilçemizin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

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