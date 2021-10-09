Bellona Kayseri Basketbol’da sakatlık şoku Farhiya Abdi’nin ayak tarak kemiği kırıldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Bellona Kayseri Basketbol’da yeni sezon öncesi Farhiya Abdi'nin sağ ayak tarak kemiği kırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımının oyuncusu Farhiya Abdi’nin sağ ayak tarak kemiği kırıldı. Somali asıllı İsveçli oyuncu Farhiya'nın 23 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi İspanya'nın CDB Clarinos takımında transfer edilen 1992 doğumlu oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olacak ve sonrasında tedavisine başlanacak.

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