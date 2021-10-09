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'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok" Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız"

İHA

'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok" Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun himayesinde hazırlanan 'Belediye Hizmet Rehberleri Öncülüğünde Talas Belediyesi Yerel Politikaları Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok" derken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız" diye konuştu.
Bir düğün salonunda düzenlenen çalıştaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevimizi yaparken gönlümüzü katmak olmazsa olmazımızdır. Bizlerin ferdi başarısı takım başarısını getirecektir. Bugüne kadar her birimin görevini iyi yaptığına inanıyorum ama bu yetmez. Çok daha iyi çalışacağız. Böylelikle doğduğumuz topraklara ve vatanımıza borcumuzu ödemek durumundayız. Bir konu dikkatinizi çekecektir. Devletimizin 350 bin askeri var, 50 bini sınır ötesinde. Bunların çocukları ve ailesi yok mu? En azından bu kardeşlerimizle helalleşmek adına çalışmalıyız. İşimizi iyi yapmalıyız. Bugün hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız. 2023 devletimizin her ferdi için çok önemli bir eşiktir. 15 Temmuz’da ülkemiz 100 yıl geriye götürülmeye çalışılmış, Allah’ın izniyle milletimiz buna izin vermemiştir. Burada 2 önemli ayak var. birincisi fikir ve projede gayret gerekiyor. Bu rehberlerin ışığında güncelleştirmemiz icap ediyor. İkincisi de işlerimizin siyasi ayağı göz ardı edilemez. Şükürler olsun ki Ankara’daki büyüklerimizin kapısı bize daima açık olarak elimizden tutuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim için bulunmaz bir fırsat. Ayrıca, biz sandığa giderken ödediğimiz bir bedelde var. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Bunun önü var arkası var. Gelecekte fedakarlıklar olacak. En çokta Cumhur İttifakı’nın bize sağladığı bir göz aydınlığı var. bizde bunlar sayesinde başarı ve hizmet zincirinin halkası olma bilincini her zaman yüreğimizde hissedeceğiz" diye konuştu.

"CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Birçok büyükşehirde CHP taş üstüne taş koydu mu? Aradan 3 sene geçti, yine koymadı. Algı idare ediyorlar. Demek ki burada başka bir şey var. Ben İstanbul ve Ankara’yı yakından izliyorum. Şimdiye kadar gördüğüm hizmet, birkaç tane heykel açtılar. Geçenlerde Adana’da tek katlı küçücük kreşin temelini atmak için 9 tane büyükşehir belediye başkanı, milletvekili suphanallah boncuğu gibi dizilmişler. Çünkü bilmiyorlar, hizmet gibi bir niyetleri de yok. Orada ayrı bir şey var ama algı idare ediyorlar. CHP’den avukatları ayrıldı, ‘bu parti 12 sene içerisinde 650 milyon ajanslara döktüğüne göre ben burada duramam. Vicdanım sızlıyor’ diyor. İş vatandaşı kandırma tarafına döndü. Hizmet tarafında bir dertleri yok. Eser bırakmak gibi bir dertleri yok. Türkiye’nin geleceği gibi bir dertleri yok. Şimdi algı operasyonları çekiyorlar. Bu algı nedir. Doğru yaparsanız, hakkıyla yaparsanız güzel bir şey. Değilse, Allah hiçbirimizi yaklaştırmasın, hiçbir belediyemize yaptırmasın, yalandır, iftiradır. Olmayanı olmuş gibi göstermek. Yapılmayanı yapılmış gibi göstermek. Dürüst olmayan ahlaksızları dürüstmüş gibi göstermek. Algı dediğiniz böyle bir şey. Bizden uzak olsun. Şimdi zamanımızda böyle bir şey başladı. hiç hizmet edilmediği halde hizmet varmış gibi, acayip şeyler yapılıyormuş gibi, her şey güzel oluyor gibi bir hava. Ankara’da ve İstanbul’da işe başlarken ‘hiçbir arkadaşını işinden etmeyeceğiz’ dediler. Oradaki emekçi arkadaşların dışarı atılması hususunda dışarıda bir dedikodu vardı. ‘Onları işinden eden namussuzdur, şerefsizdir’ dediler. İstanbul’da 13 bin kişiyi işten attılar. Aylarca belediyenin önünde adamlar bekledi. Sonrada grup başkanvekilimiz açıkladı, 40 bin kişiyi işe aldılar. Hizmet mi büyüdü, hizmet yok ki zaten. Nasıl oluyorsa 40 bin kişiyi işe alıyorsunuz? El insaf. Yüzde 35 CHP’nin, yüzde 15 İYİ Parti’nin ondan sonraki dilimleri de utandıkları partinin. Utandıkları parti mecliste çıkıp ‘sayemizde oradasınız. Adımızı söyleyin’ diyor. Milleti kandıracaklar ya adını söyleyemiyorlar" şeklinde konuştu.

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