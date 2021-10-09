

ESNAFI ZİYARET ETTİ, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI

Partisinin İl Başkanlığının açılışı ve çeşitli programlar kapsamında Kayseri'de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte esnaf ve pazar yeri ziyareti gerçekleştirdi. Partisinin İstasyon Caddesindeki İl Başkanlığını hizmete açan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Herkesin başı dik özgürce dolaştığı, hukukun, adaletin egemen olduğu, yolsuzlukların hiçbir suret ve görüntü altında yaşayamadığı, yoksulluğun bittiği yeni bir Türkiye vaat ediyoruz. Bu güzel mekan asla bir kişinin değil, Kayserililerin mekanı. Yol boyu dertlerini dinlediğimiz Kayserililer bu mekana gelerek dertleriyle hemhal olabilecekler. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu mekanda sadece Kayserililerin ve milletin derdi konuşulacak, hiçbir kem söz olmayacak. Bize ne söylenilirse söylensin Kayserilileri bağrımıza basacağız" dedi. İstasyon Caddesinde, esnafın istek ve beklentilerini dinleyen Davutoğlu, daha sonra Talas ilçesine geçerek Yenidoğan Mahallesindeki halk pazarını gezdi. Pazarcılarla ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu, vatandaşlarla sebze ve meyve fiyatları konusunda konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-09 19:38:58



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