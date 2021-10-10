Develi Belediyespor sezona galibiyetle başladı

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Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 1.haftasında sahasında Maliye İhtisasspor’u 30 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1.haftasında Maliye İhtisasspor takımını konuk etti. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor ilk seti 2515, ikinci seti 2519 ve üçüncü seti ise 2520 kazanarak sahadan 30’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, “Sezona galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. İyi bir başlangıç yaparak net bir galibiyet aldık. Sporcularımı, yönetimi ve taraftarımızı güzel oyun ve galibiyet için tebrik ediyorum. Daha güzel hedefler için yürümeye devam” diye konuştu.

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