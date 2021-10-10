Talas Bulvarı ile Komando Caddesi’ne yeni bağlantı yolu

İlçede yeni çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, mevcut yolları düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.

İlçenin birçok farklı noktasında eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Talas Bulvarı ile Komando Caddesi arası yeni bağlantı yolunu yapıyoruz. Gereken her konuda alt yapı kurumlarımızla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız için ilçemizde alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çaba gösteriyoruz. Ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya özen gösteriyoruz. Hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için ilçe genelinde titizlikle çalışıyoruz. Alt yapıları da düşünerek yeni sokaklar açıyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün devam ettirdiği programlı yol bakım ve onarım çalışmaları ile yollarımız daha konforlu ve güvenli hale gelmeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan bu gibi bölgelere yatırımlarımız sürecek. Çalışmalarımız hayırlı olsun” dedi.

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