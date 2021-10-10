Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘150’ci Yılda 150 Proje’ kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, e38’de ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı kategorilerinde iki binin üzerinde el sanatı eseri bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden olan e38 platformunun içerisinde satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi’ni inceleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan’dan bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK’in el emeği göz nuru eserlerinin satıldığı elektronik ticaret sitesi olan www.e38.com.tr sitesini aylık on binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç, eticaret platformu e38’in Kayseri’nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

Hem tüketiciler, hem de satıcılar için avantajlı olan eticaret ortamının her geçen gün öneminin arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yerel bir kuruluş olarak, bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Eticaretin kısa süre içerisinde daha büyük kitleye ulaşması için en ideal yollardan biri olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “www.e38.com.tr sitemizde Kayseri’nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat. Kendimizi geliştirmek durumundayız. Ürettiklerimizi kenara atmıyoruz, değerlendirerek hareket ediyoruz. Ayrıca sitede hem kentimizin tanıtımı yapılıyor, hem de geleneksel el sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılıyor” diye konuştu.

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