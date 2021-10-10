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3x3 turnuvasında Hasketbol rüzgârı esti

İHA

3x3 turnuvasında Hasketbol rüzgârı esti

678 Ekim 2021 tarihlerinde 11 takımın katılımıyla Talas Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası 3x3 Basketbol turnuvasında, Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü takımı oynadığı 8 maçı da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu.
Takım kaptanı Hasan Aksoyak ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Amatör Spor Haftası 3x3 Basketbol turnuvası kapsamında Basketbolla dolu 3 gün geride kaldı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Çarşamba günü 3 grup maçı Perşembe günü 2 grup maçında yenilgisiz galip ayrılarak grup 1.si olduk. Bugün ise son 8 son 4 ve final maçları oynandı. Bu maçları da kayıpsız atlatarak şampiyon olduk. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen Başka Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol il temsilciliğine, turnuvada gören yapan tüm hakemlere, katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ediyorum. Kayseri de 3x3 ile ilgili bu Tür organizasyonların artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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