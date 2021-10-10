Kocasinan yol yenileme ile trafik akışına konfor kazandırıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayan ve Karpuzatan, Keresteciler ile Mobilyacılar Sitesi’nin güzergahı olan bin 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi’nin yenileme çalışmalarını inceledi. Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan ulaşım aksında çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Oruçreis Mahallesi’ndeki Ayancık Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladık. Yenilenmeye ihtiyaç olan yolun altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Diğer alt yapı kuruluşlarının bu yolda çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bölgenin ihtiyacı olan bu yol, kritik bir noktada bulunmaktadır. Trafik akışını rahatlatacak ve konforunu daha da artıracak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yaptıklarının altının çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hava şartları böyle devam ettiği sürece sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Yolun; kazasız, sağlıkla tamamlanmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum.”

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar’ın sohbet ettiği vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” ifadesini kullandı.

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