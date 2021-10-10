Raketler Amatör spor haftası için sallandı

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Badminton İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Danişment Gazi Sosyal Tesisleri Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular birincilik için mücadele etti. Heyecanın üst seviyede geçtiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

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