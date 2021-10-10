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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarza’da kitap okuma etkinliği düzenlendi

İHA

Tomarza’da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri’de Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Tomarza Evde Okuyor" kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tomarza Evde Okuyor" projesi ile 1 saat kitap okuma kampanyası düzenlendi. Etkinliğin startı Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından verildi. Etkinlikte ilçede bulunan herkes kitap okumaya davet edildi. 1 Saat boyunca evlerde bulunan televizyon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalar kapanarak, kitaplar okundu.
Proje ile ilgili açıklama yapan Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getirebilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşınabilmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor. Onun için 7’den 70’e tüm Tomarzalı hemşerilerimizi kitap okumaya davet ettim. Muhteşem bir katılım oldu. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı onlarca mahallede bulunan ilk, orta ve lise dengi okullar bulunan yüzlerce öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve Tomarzalılar katılım yaptı. Kitap okuma etkinliği projemize katılan herkse teşekkür ediyorum. Bu projelerimizi devam ettireceğiz" dedi.

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