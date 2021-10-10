Ceset şüphesiyle kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de ceset ihbarıyla bir evin bahçesindeki çukuru kazan polis ekipleri, köpek ölüsüyle karşılaştı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra açılan çukur kapatıldı. Ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN
2021-10-10 17:57:46
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