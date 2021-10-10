Kayseri’deki fabrika yangını havadan görüntülendi

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Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürerken, yükselen alevler havadan görüntülendi.

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