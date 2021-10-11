Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde ilk hafta sona erdi Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçını kazandı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde 1. hafta, A ve B gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, sezona deplasmanda aldığı galibiyetle başladı. Zorlu mücadelede İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi takımını iki kez geriye düşmesine rağmen 32 mağlup eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, 20212022 sezonuna galibiyetle başladı. B Grubunda oynanan 5 maç sonunda 2 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçı ise deplasman takımları kazandı. 1. haftada B Grubunda alınan sonuçlar şu şekilde;
İlkbanÇukurova Belediyespor: 32
Mersin B.Şehir Bld.Bahçelievler Bld: 32
Numune GençlikAdam Voleybol: 03
Büyükçekmece Voleybol Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: 23
Mert ve Kaan SigortaVakıfbank: 03
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.