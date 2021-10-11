Cinayet sanığı, kan görmeye dayanamadığı için kaçmış

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Şura Asena Altıntaş´ı (34) bir apartmanın ikinci katındaki pencereden atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Şükrü Teke (39) hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede suçlamaları reddeden şüpheli Teke, "Başka bir odaya gittiğimde `pat´ diye ses duydum. Panikle dışarı çıkıp, aşağı indim. Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. `Bayan ayaküstü atladı´ dediler. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım" dedi.
Olay, 12 Eylül saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi´nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke´nin evine geldi. Altıntaş, binanın penceresinden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. 7 gün hastanede tedavi gören Şura Asena Altıntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Altıntaş´ın itilerek ölmüş olabileceği şüphesi üzerine aynı evde bulunduğu tespit edilen Şükrü Teke gözaltına alındı. Teke, arkadaşı Şura Asena Altıntaş´ı pencereden iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şükrü Teke hakkında `kasten adam öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. DHA´nın ulaştığı davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Teke, Asena'nın kendisiyle birlikte uyuşturucu kullandığını iddia ederek, "Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, `Seninle görüşelim´ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde `pat´ diye ses duydum" dedi.
`KAN GÖRMEYE DAYANAMAYAN BİRİSİYİM´
Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da anlatan Teke, "Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, `Bayan ayaküstü atladı´ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir" ifadelerini kullandı.
Şükrü Teke, ilerki günlerde hakim karşısına çıkacak.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-10-11 11:09:27
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