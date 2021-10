Büyükkılıç’tan kentsel dönüşüm stratejisi

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve bürokratları ile bir araya gelerek, yol haritası da denilen Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni oluşturdu. Büyükkılıç, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz” dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ortak çalışma sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere tamamlandı. Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkan Başkan Vekili Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve daire başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, AFAD verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında irili ufaklı tam 33 bin 821 deprem meydana geldiğini, ülkenin deprem kuşağı üzerinde olduğunu göstermesi bakımından bu depremlerin önemini vurguladı. Büyükkılıç, depreme dayanıklılık bağlamında gerek Kayseri’nin gerekse Türkiye’nin yapması gereken çalışmalar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili birimlerinin yaptığı fedakârca çalışmaları takip ettiklerini belirterek, “Sihirli kelime olarak nitelendirdiğimiz ‘kentsel dönüşüm’ kelimesinin asıl amacının depreme dayanıklılık açısından önem arz eden yapı stokunun sağlanması, depreme dayanıklı olmayan yapıların da yok edilmesi, yenilenmesi konusunda yapılacak çalışmalardır. O açıdan şehir merkezi ya da taşra ilçesi gibi bir ayrım söz konusu olmaz” diyerek, Kayseri’nin 16 ilçesi ile tamamını bir bütün olarak nerede, hangi çalışmalar yapılması gerekiyorsa çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Türkiye’nin dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birisi üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yapılan çalışmalara göre, yaklaşık 15 bin kilometresi ana aks olmak üzere, toplam 24 bin 500 kilometre uzunluğunda canlı fay hattı bulunmakta. 1900’lü yılların başından günümüze, topraklarımızda hasar doğuran 130 depremde 100 bin civarında can kaybı ve yaklaşık 2 milyon konut kaybı söz konusu olmuştur. Bu duruma tekrar düşmemek ve depremi göz ardı etmeden depreme dayanıklılık açısından kentsel dönüşüm çalışmalarımızı mutlaka yapmamız gerektiğini bilmekteyiz. Ayrıca fiziki açıdan konutların hem teknik olarak ömrünü yitirdiği, hem de insani yaklaşım açısından daha yaşanabilir konut haline dönüştürülmesinin gerektiğini paylaşmak istiyoruz” diye konuştu. Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 7 temel hedef belirlendiğini belirten Büyükkılıç, bu hedefleri şöyle sıraladı:

“Afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması. Ana esas bu. Çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması ikinci önemli konu. Üçüncü önemli konumuz, ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün benimsenmesi. Dördüncüsü yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması. Yerinde dönüşüm yapmadığınız zaman sıcak bakılmıyor ve zorluklar çıkarılıyor. Beşinci esasımız sosyal ve teknik altyapı yetersizliğinin giderilmesi. Eğer alt yapı yetersizliği varsa, sosyal yönden de camisi, okulu, yeşil alanıydı, bunların sağlanması kentsel dönüşüm sırasında gidermek bizim görevimiz olmalı. Aynı zamanda engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi. Bu da bizim olmazsa olmazımız, insani bir görev olarak, şehircilik açısından önemli ama bir kişi de olsa mağduriyet varsa ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle gerekli çalışmaları yapmak. Yedinci konumuz yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması. Yenilenmenin getirdiği bir kazanım söz konusu, bunu da adil bir şekilde paylaşmanın doğru olacağını Bakanlığımız hatırlatmakta.”

Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nde dönüşüm alanları, risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve işyeri ihtiyacı ve çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırası oluşturulduğunu söyleyen Büyükkılıç, bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini; teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, okulları, ibadethaneleri, yeşil alanları, geniş yolları ile planlandığını, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşümleri öngören stratejilerin ortaya konulduğunu anlattı. Başkan Büyükkılıç, öncelikli belirlenen dönüşüm alanlarında, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunmasının da göz ardı edilmediğini vurgulayarak, Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nde 16 ilçede bulunan tüm mahalleler iki grupta değerlendirilirken, birinci grup mahalleler olarak nitelendirilenler, mevcut imar plan ve yapılaşma tarihleri, yapı stoğu dikkate alındığında, ilgili ilçe belediyesi ile birlikte afet riski dikkate alınarak incelemeler yapılmıştır. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanması hakkındaki kanun kapsamında, Kayseri ili sınırları içinde kalan 714 mahallede, sağlıksız ve güvensiz yapılaşma süreci, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu, plansız kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak, planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amacıyla, Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Kentsel dönüşümde, sağlıklı, çevreye duyarlı, güvenli, tarihi ve kültürel dokuya uygun şehirlerimizi hep birlikte inşa ve ihya etmiş olacağız. İşlevselliğini kaybetmiş, maddi değerini yitirmiş, güvenlik sorunları yaşayan, yol ve otopark yetersizliğinin yanında ağır alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, eskiyen yapıların da nefes alınamayan, deprem ve afet riski taşıyan mahallelerimiz hak ettiği değere, ‘Kentsel Dönüşüm Projelerimiz’ ile kavuştu ve kavuşacaktır.”

Sahabiye Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ve Oruçreis Mahallesi’nde 572 konut ihalesinin yapıldığını ve 200 milyon TL’lik bir projenin hayata geçeceğini hatırlatan Büyükkılıç, “Allah devlete, millete zeval vermesin. Böyle bir devletimiz, böyle bir gücümüz var. Diğer mahallelerimiz, çalışmalarımı var, yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Şu bir gerçek ki Kayseri imarlı, planlı gelişiyor, güzelleşiyor. Cenabı Allah’a şükürler olsun, insanımızı da seviyoruz, şehrimizi de seviyoruz. Örnek bir şehir olduğunu dost, düşman herkes takdir ediyor. Hacılar Belediyemiz ve Talas Belediyemiz ile çalışmalar yapıldı, Develi’de Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Everek ve Camikebir mahalleleri ile ilgili projelendirme çalışmaları yapıldı, biraz onları hızlandıralım” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkürlerini ileterek, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki vizyon ve talimatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri sayesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimiz Kayseri’de de kentsel dönüşüm faaliyetleri belli bir seviyeye gelmiştir. Daha da iyi seviyelere gelmesi için gecegündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda hep yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşları bakanlarımıza desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiğini söyleyen Büyükkılıç, “Projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Kayseri’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmeyi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlemeyi amaçlıyoruz” diyerek, Kentsel Dönüşüm Strateji Bilgilendirme Toplantısı’nda yapılacak çalışmaların, alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilgili bilgiler verdikten sonra, ilçe ilçe kentsel dönüşüm alanları hakkında detayları anlattı.

