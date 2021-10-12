Kayseri'de ikamet yangını

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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