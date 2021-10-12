Kayserispor'da Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un covid19 testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen korona virüs testinde, takımın önemli futbolcularından Uğur Demirok'un testi istenildiği gibi çıkmadı. Gerçekleştirilen test sonrasında Uğur Demirok'un korona virüse yakalandığı tespit edildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan takım kaptanı Uğur Demirok karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesinde de Gökhan Sazdağı'nın covid19 testi pozitif çıkmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.