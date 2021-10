Kayseri'de gilaburu hasadı başladı Türkiye'deki üretimin yüzde 65'ini Kayseri'den

Türkiye gilaburu üretiminin yüzde 65’ini tek başına karşılayan 'Kayseri’nin kırmızı altını' gilaburuda hasat zamanı başladı.

Pek çok güzelliği ve özelliği ile Kayseri’de meyveleriyle ve eşsiz sağlık değeriyle 'Kırmızı Altın' olarak nitelendirilen gilaburu şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. Kayseri'nin Bünyan ve Akkışla ilçeleri ile çevre ilçelerde yetişen gilaburu meyvesinin ekim ayının ilk haftasında hasadı yapılıyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren Gilaburu suyu birçok hastalığa iyi geliyor. Medeniyetlerin beşiği Kayseri’nin 'turizm kenti' olarak her zaman öncü olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizmi ile birlikte, kültür, sağlık, doğa ve gastronomi turizmini de harekete geçirmek gerektiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, lezzetler diyarı Kayseri’nin birçok lezzetiyle dünyanın tanıması gereken bir mutfağı olduğunu kaydederek, yoğunlukla Kayseri'nin Akkışla ve Bünyan ilçesi ile civarında yetişen ve bu mevsimde hasadı yapılan gilaburu meyvesinin sağlık açısından büyük faydaları olduğunu söyledi. Büyükkılıç, sağlık dostu gilaburu ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Gilaburu meyvesinin vücudumuza sağladığı şifalar saymakla bitmez. Doktor bir belediye başkanı olarak katkı maddeli içeceklerden uzak durmanızı ve gilaburu suyu tüketmenizi tavsiye ediyorum. Sağlık açısından çok büyük faydaları vardır. En büyük faydası böbrek taşı konusunda, böbrek taşını oynattığı ve düşürdüğü bilim insanları tarafından kesinleşmiş görünüyor. Kalp sağlığı, şeker hastalığı, antidepresan olarak bütün hastalıklarda kullanılabiliyor.”

Kayseri’nin pek çok lezzetiyle dünyanın tanıması gereken bir mutfağı olduğunu söyleyen Büyükkılıç “Kayseri pastırması, sucuğu, mantısının yanı sıra Kayseri tiridi, Soğan dolması, cıvıklısı, eriştesi, asidesi, nevzinesi, kedi bacağı ve daha pek çok lezzetiyle dünyanın tanıması gereken bir mutfağımız var. Bu lezzetleri hem ülkemize, hem de dünyaya tanıtacağız” dedi. Öte yandan Türkiye gilaburu üretiminin yüzde 65’ini tek başına karşılayan Kayseri’de her geçen gün tanınırlığı artan şifanın az bilinen adı olan Gilaburu İşleme ve Paketleme Tesisi’nin kurulması için ORAN Kalkınma Ajansına sunulmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi projenin en büyük paydaşı rolünü üstlenmişti.

Öte yandan gilaburu toplayan vatandaşlar da meyvenin faydaları hakkında bilgiler verdi.

