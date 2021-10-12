Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile döndü

İstanbul’da düzenlenen Taekwondo Uluslararası 6. President's Cup Europe G1 Avrupa Kupası’nda mücadele eden Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Uluslararası 6. President's Cup Europe G1 Avrupa Kupası, 17 20 Eylül 2021 tarihleri arasında 30 ülkeden bin 400’e yakın sporcunun katılımı ile İstanbul’da yapıldı. Müsabakalara Kayseri’den katılan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Poomse dalında 5 bronz, müsabaka dalında 2 bronz olmak üzere toplamda 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İstanbul’dan 7 madalya ile dönen sporcuları ve antrenörleri Yavuz Sayan ile Yunus Emre Sayan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müsabakalarda derece alan sporcular şöyle:
Poomse Yıldızlar;
Berat Bektaş 2 bronz madalya,
Dudu Gökçe Pumak 1 bronz madalya
Poomse Büyükler;
Türkan Teke 1 bronz madalya,
Yasin Çimen 1 bronz madalya,
Müsabaka dalında;
Fatma Arslan 1 bronz madalya
Merve Ünlü 1 bronz madalya
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.