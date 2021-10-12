Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler yeni bir çehre kazanıyor"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarını ve dönüşümle bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulu ile yeni yol çalışmalarını inceledi. Dönüşümle birlikte mahallenin yeni bir çehreye kavuşacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir” dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Uğurevler Mahallesi'nde saha incelemelerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılacak olan ve inşaatının tamamlandığı okulun çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallemizde kentsel dönüşümle bölgeye kazandıracağımız okulun çalışmalarını inceledik. İnşaatın tamamlandığı okulun çevre düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Gerek okulun çehresi gerekse mahallenin giriş ve çıkışıyla ilgili yeni bir güzergahın çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yol ve çevre düzenleme çalışmalarını kışa bitirmeyi hedefliyoruz. Dönüşümle birlikte bölgemiz okul kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeni bir çehreye kavuşacak. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa edebilmektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerini ve Uğurevler Mahallesi’nde olduğu gibi diğer mahallelerin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını sözlerine ekledi.

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