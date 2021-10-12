Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Talas Belediyesi ekipleri, sonbaharın yazdan kalma günlerinin yaşandığı dönemde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ndeki Velioğlu Caddesi ile Kaya1 Sokak’ta asfalt çalışmalarını hızlandırdı. 700 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki her iki yolda kullanımdan dolayı bozulan eski asfalt iş makineleriyle sökülerek ardından zemin sıkıştırma işlemleri yapıldı.

Daha sonra altyapısı tamamlanan yollardaki çalışmalarda asfalt serimine geçildi. Her iki cadde ve sokakta toplam bin 100 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken kaliteli asfalt ile ulaşım konforlu hale getirildi.

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