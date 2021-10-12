Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”

İHA

Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını ve deplasmana giderken borç para alarak seyahat biletlerini veresiye defterine yazdırdıkları söyledi.

Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”

Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını ve deplasmana giderken borç para alarak seyahat biletlerini veresiye defterine yazdırdıkları söyledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesinde ekonomik sıkıntı içerisinde. Takım Coachı Ayhan Avcı, ekonomik sıkıntıdan ötürü en önemli oyunculardan birisini rakiplerine verdiklerini söyleyerek, “Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz” dedi. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Coachı Ayhan Avcı, “Bu senede bundan önce üç, dört sene gibi 2016 yılından çok ciddi bir kadro kurmuştuk şampiyon olmak için. Şampiyon olamamıştık ama 2 kulvarda final oynamıştık. O takımın maliyeti, vergi yükü, bütün masrafları halen daha ödemekteyiz. Dolayısıyla 34 senedir daha makul takımlar yapıyoruz. Bu seneki takım diğer senelere göre daha da makul ve genç. Çok çok güzel bir ekip olduğunu düşünüyorum. En büyük yaşı olan Türk oyuncumuz 1994 doğumlu. 1997 doğumlu, 1999 doğumlu, 2000 doğumlu ve 2002 doğumlu yaklaşık 6 sporumuz var. Bu sporcularımızın hepsi 2 senelik ve bazıları ile ise 4 senelik anlaşma yaptık. Bunları yapma sebebimizi söyleyelim, her sene transfer ile bu iş olmuyor. Dolayısıyla kadromuzu oluşturmak lazım. Bu amaçla yaptığımız transferlerdi bunlar. Benim en memnun olduğum takımlarından biri bu sezonki takımım. Müthiş çalışıyorlar saha içerisinde inanılmaz efor veriyorlar ve kapasite ölçüsü bence iyi işler yapıyorlar. Hazırlık maçlarımız gayet güzel geçiyoruz. Saha içerisinde hiçbir sorunumuz yok. Sadece bir kaç sakatlık sorunuz yaşadık. 15 senedir Kayseri’deyim. Bu kadar iyi çalışan, bu kadar emek veren hiç bir takımım olmadı. Bu işin güzel kısımları tabi” ifadelerini kullandı.
Takımın ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğuna belirten Ayhan Avcı, “İnsanlar her yerde değişik değişik konuşuyoruz o yüzden maliyeti bilmeniz açısından söyleyelim. Takım kaptanımız Melike Tuğba Oral maddi sıkıntılar nedeniyle vermek zorunda kaldık başka takıma. Bizim takımımızın Türk oyuncu maliyeti 700750 Bin TL civarı oldu. Yabancı oyuncuların maliyeti ise 210 bin dolar toplamı. Yaklaşık 2, 5 3 milyon TL bulmayan bir maliyetimiz var. Bu normalde lig sıralamasına göre ilk sekizi zorlayabilir. Ama ben iddia ediyorum bu takım ilk 5’i zorlayacak bu sene. Tabi bunlar işin teknik ve taktik kısımları. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu ben anlatamam. Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Hiçbir şekilde bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz. 14 Ekim’de oynayacağımız EURO Cup ilk maçına yabancısız çıkabiliriz. Tuttuğumuz evlerin kiraları, aldığımız malzemelerin rakamlarını inanın ödeyecek durumda değil kulüp. Nasıl olacağını bende bilmiyorum. Daha önce Bellona’dan destek alıyorduk, bu destek daha belli değil. Başka sponsorumuz yok. Beşiktaş ve İzmit Belediyespor ile deplasmanda hazırlık maçları oynayacağız. Daha sonra Ankara’da 14 Ekim’de EURO Cup ilk maçına çıkacağız. 2 günde 1 maç olmak kaydıyla 5 Kasım’a kadar yoğun bir programız var. Ben bu programı tam takım oynayacağımızı düşünmüyorum. Hatta bırakın tam takımı kulübün varlığının olacağından olup olmayacağından emin değilim. Çok üzüntülü bir durum. Şehrin en güzel yüzü olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da yaklaşık 10 senedir Kayseri ismini gururla taşıdığımızı 3 tane Avrupa finali oynadığımızı, 1 tane Türkiye Ligi finali, 1 tane Türkiye Kupası finali oynadığımızı düşünürsek ve Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe’den sonra en çok Avrupa maçına çıkmış takım olma unvanını taşımak bunun yanında seyirci rekoruna sahip olmak Avrupa’nın. Bunlar bu sene olmayacak. Vallahi bilmiyoruz ne olacak sadece dua ediyoruz. İnşallah yardım bekliyoruz, inşallah güzel şeyler olur. Birileri görür çünkü bizim rakamlarımızın çok olduğunu düşünmüyorum. Futboldaki bir galibiyet bizim bir sezonu geçirebiliyoruz ama şuana kadar hiçbir gelişme olmadı. Avrupa Kupası maçına giderken inanın 10 bin Euro borç aldık. Bu söylenmez ama belki bana kızacaklar ama gerçek bunlar. 10 bin Euro borç alarak katılım sağladık Avrupa Kupalarına. Biraz dramatik konuştum ama bir gram abartı yok, olan neyse onları söyledim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Birçok üründe KDV oranı yüzde 1 olarak devam ederken, bizim sektörde yüzde 8’e çıkması erken"
YEREL HABERLER Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve ...
Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler yeni bir çehre kazanıyor"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler yeni bir ...
Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik ...
Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile döndü
YEREL HABERLER Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile ...
Kayseri'de gilaburu hasadı başladı Türkiye'deki üretimin yüzde 65'ini Kayseri'den
YEREL HABERLER Kayseri'de gilaburu hasadı başladı Türkiye'deki ...
(Özel) Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor Araçlar otların arasında kayboldu Yediemin Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan: "15 senedir duran araçlar var, günah"
YEREL HABERLER (Özel) Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda ...
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Yücel: "Amatöre emek verenler başarılı olsun"
YEREL HABERLER Kayseri Futbol İl Temsilcisi Yücel: "Amatöre emek ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kayserispor'da Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif ...
Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi 20 takım 2 grupta mücadele edecek
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi 20 takım 2 ...
Kayseri'de ikamet yangını
YEREL HABERLER Kayseri'de ikamet yangını
Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar devam ediyor
Develi’de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Develi’de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla ...
Büyükşehir, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nı ...
Büyükkılıç’tan kentsel dönüşüm stratejisi
YEREL HABERLER Büyükkılıç’tan kentsel dönüşüm stratejisi
Büyükşehir, Ekim Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ekim Ayı Meclis Toplantısını ...
Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan eczacı teknisyeni hayatını ...
Yeniköy Mahallesi'ne Balgüneş ASM yapılacak
YEREL HABERLER Yeniköy Mahallesi'ne Balgüneş ASM yapılacak
Rektör Çalış’dan ERAGEM Ekibine Teşekkür Ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Çalış’dan ERAGEM Ekibine Teşekkür Ziyareti
Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi
Bocce heyecanı başladı
YEREL HABERLER Bocce heyecanı başladı
Deneyap Atölyesi öğrenci seçme sınavı başladı
YEREL HABERLER Deneyap Atölyesi öğrenci seçme sınavı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.