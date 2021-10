E-38 Sanat Sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eticaret sitesi E38’de yer alan ürünlerin sergilendiği ‘E38 Sanat Sergisi’ açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi yine kadınlarla açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi girişindeki sergi salonunda gerçekleşen açılışa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Aygül Aykut ile AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve yönetimi katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, E38’de yer alan ürünlere yönelik sergi açtı. KAYMEK E38 Sanat Sergisi ismiyle düzenlenen sergiyle E38 eticaret platformunda bulunan birçok ürün sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, eğitmenlerin eserlerinin yanı sıra ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadın kursiyerlerin ve el sanatları üretimi yapan tüm vatandaşların ‘Siz üretin biz E38 ile kazanca dönüştürelim’ projesi kapsamında ürettiği el emeği göz nuru eserler de yer alıyor. Elde Dokuma, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Ebru, Tezhip, Hüsni Hat, El ve Makine Nakışları, Çini, Filografi, İğne Oyası, Cam Boyama, Kırkyama, Yağlı Boya Resim, Katı’, Seramik Şekillendirme, Gümüş Takı İşlemeciliği gibi birçok el sanatı ve tekniğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergide halı ve kilimler, KAYMEK bebekleri, Soğanlı bebekleri, takı tasarım ürünleri ve tablolar da bulunan KAYMEK E38 Sanat Sergisi’nde birçok farklı sanat tekniği ile hazırlanmış olan eserlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile hazırlanan eserlere de yer verildi. Kadınlarla birlikte serginin açılışını yapan ve el emeği göz nuru eserler hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Hanım eli değen her yer Allah’ın izniyle bereketlenir, pırıl pırıl olur, tertemiz olur, işlerimiz de rast gidiyor. Hanımın duası önemli, doktor hanımın duasını hep almaya çalışırım” dedi. E38’in önemli kuruluşları arasında yer aldığının altını çizen Büyükkılıç, “İnternet üzerinden vatandaşlarımıza, kendi kurum kuruluşlarımıza hizmet ediyoruz. Aynı zamanda bunun eğitimini de veriyoruz. Hiçbir ücret almadan vatandaşlarımızın ürettiği özel ürünleri de burada pazarlıyoruz. Geleceğin de eticarette olduğunu hep söylüyoruz, vurguluyoruz. Nitekim pandemi sürecinde bunu çok daha iyi gördük. Pandemi denilince hemen aşı aklıma geliyor. Böyle bir hassasiyetim var. Bu vesileyle bir kez daha çok değerli hemşehrilerimize, şehrimizi, insanlarımızı seven bir doktor başkanları olarak aşınızı da ihmal etmeyin diye hatırlatıyorum, hatırlatmaya devam edeceğim” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 150. Yılda 150 proje kapsamında seçim vaatlerinden birisi olan projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun uygulamalarını, kazanımlarını sürdürmeye devam ediyoruz. Kurs verdiğimiz vatandaşların da memnuniyetlerini duyuyor, kendi ticaretlerini de geliştirdiğine de seviniyoruz, aklın yolu bir. Öyleyse eticareti mutlaka hayata geçirecek şekilde hatta bunun içerisine yabancı dilimizi eklemek suretiyle yurt içi, yurt dışı her yere bu konuda çalışma yapmak amacıyla gayretlerimizi sürdürelim diyorum. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Aygül Aykut da; “Kadının el emeği ile üretilmiş olan, kadın faktörünün olduğu her yer zaten güzelleşir ve orada üretim zaten kendini bulur. Doğası ve fıtratı gereği de böyledir. Kadına ve kadının ürettiklerine bu kadar değer verdiğiniz için bir kadın ve insan olarak gurur duyuyorum. Gerek genel olarak insanlık adına yaptığınız çalışmalarda hem evrensel anlamda hem de kadın temelinde yaptığınız tüm çalışmalar için sizi tebrik ediyorum. KAYMEK’lerimiz bunun çok önemli uzanan kolu. Biz de fakülte ve Erciyes Üniversitesi olarak burada bulunmaktan çok gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. 25 el sanatı branşı ile hazırlanmış 185 adet eserin yer aldığı ve davetlilerin ilgiyle izlediği sergi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açık olacak.

“150. Yılda 150 Proje” kapsamında eihracat başlığı altında yer alan eticaret sitesi, 2019 yılı Aralık ayında www.e38.com.tr adresiyle sanal pazardaki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası diğer sanal pazar yerlerinde de site ile eş zamanlı olarak yerini alan E38'de 5 ana kategori, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 221 adet ürün satışa sunuldu. 'Bir alışverişten daha fazlası' sloganıyla hizmetlerini yürüten E38, eğitmenlerin, kursiyerlerin ve el sanatı üretimi yapan herkesin eserlerini satışa sunuyor.

