Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu 

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİSivas yolunda kontrol yapan polis ekipleri, hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Athena' ile gerçekleştirdiği aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 15 kilo eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine KayseriSivas kara yolunda takibe alınan hafif ticari araç, polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Athena' ile araçta yapılan aramada; yan döşemelere gizlenen, piyasa değeri 1,5 milyon lira 15 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla ismi açıklanmayan 66 yaşındaki şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-12 17:44:55



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