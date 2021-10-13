Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri'nin 3. Lig takımı olmaması ayıp"

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri'yi Türkiye 3. Futbol Ligi'nde temsil eden bir takımın olması gerektiğini söyledi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, 20212022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 3. Lige en az 1 Kayseri takımının yükselmesini umut ettiklerini söyleyerek, "Kayserimizin Türkiye 3.Ligi'nde takımı olmalı. Türkiye 3.liginde takımımızın olmaması şehir olarak bizim ayıbımız olarak düşünüyorum. Aslında çok da emek veriliyor. İyi takımlar kuruluyor. Geçen sezon için bu başarıyı bekliyorduk ama olmadı. Bu sezon için en az 1 takımımızın 3. Lige yükselmesini bekliyoruz. Bu Kayseri için çok önemli" dedi.

Mehmet Yücel, "BAL temsilcilerimiz önümüzdeki sezon büyük ihtimalle 3'e düşecek. Dördüncü takım direk Süper Amatör'e gelecek. BAL'dan gelecek üçüncü takım ise Süper Amatör'den çıkan takım ile baraj maçı oynayacak. Hangisi o maçın galibi olursa BAL'da devam edecek. Tabii ki bu süreçte 3.Lige takım atabilirsek her şey değişecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.